新研究報告：全球增溫4℃  將影響蔬菜與耐旱作物收成

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)全球暖化問題日趨嚴重,導致海平面上升,南北極融冰速度加快,還有土地因高溫不雨而乾旱,英美國際研究團隊11日發布最新研究報告指出,若全球氣溫增升4℃的話,將影響人類種植的蔬菜與可適應高溫作物的收成。

英國倫敦衛生與熱帶醫學學院Alan Dangour說明,這是首次將174份研究有關氣候異常衝擊農作物、蔬菜與豆類作物的品質的報告彙整起來。他表示,若人類再置之不理的話,氣候異常將影響全球重要糧食作物的收成。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導,由英美二國組成的國際研究團隊蒐集自1975年的研究論文共計174份,針對耕種環境、蔬菜營養素與豆類作物的衝擊進行研究分析,並根據現在的氣溫增溫速度推測,若全球氣溫到2100年上升4℃時,平均會有31.5%農作物減產,新研究報告已在11日刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)。

報導也指出,只要熱氣增加和水資源減少都會造成全球1/3的蔬菜收成減少,而這項衝擊將會影響南歐洲、非洲以及南亞等地。

研究也針對全世界普遍種植的「玉米」進行探討,若溫升4℃時將會有「86%的可能性,讓全球四大出口國,如美國、巴西、阿根廷與烏克蘭感受收成最糟的一年。」

Alan Dangour強調,我們要採取緊急行動,包含支持可抵抗與適應高溫的糧食作物,而這項行動必須成為全球各國政府的優先事項。