移工轉換僱主免服務費！  違反者將停業3個月

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）許多雇主與外籍移工聘僱合約到期後，若不續聘，而移工也表達留台工作的意願，仲介公司不得以轉換僱主的名義向移工收取任何費用。勞動部呼籲，外籍移工若遭仲介公司收取任何不當費用，可向勞動部進行申訴，仲介公司將可被處予超收金額最高20倍罰鍰並停業3個月。

《就業服務法》於2016年取消第52條外籍勞工期滿應出國1日的規定，外籍移工不需在3年的聘僱期滿後重新入境，若雙方同意，雇主與外籍移工可直接簽訂續聘合約。若雇主不再續聘，而移工仍有意願在台繼續工作，雇主也可透過「轉換給僱主資訊系統」登錄必要資料，讓新雇主透過系統與外籍移工聯繫。

有仲介業者卻巧立名目，以「協助轉介」名義向移工收取不當費用，例如登記費或轉介費等，造成外籍移工經濟上負擔。

勞動部強調，轉換僱主時衍生的登記費及介紹費，仲介公司應向新僱主收取，依法仲介公司只能向外籍移工收取服務費，而且是簽訂契約並有服務事實才能收取，第3年後最高不可超過1500元。

勞動部呼籲，外籍移工若遇到仲介公司收取高額不當費用，可透過「1955勞工諮詢申訴專線」進行申訴，仲介公司將被處以超收金額最高20倍的罰鍰，並停業3個月以上。