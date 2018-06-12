臺灣證券交易所有價證券處置交易資訊公告

一、有價證券：吉祥全﹝代號2491﹞

１處置原因：該有價證券之交易，連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。

２處置期間：自民國一百零七年六月十二日起至一百零七年六月二十六日﹝十個營業日，如遇有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最後交易日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行〕。

３處置措施：

ａ以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。

ｂ投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

二、有價證券：陽光能源-DR ﹝代號9157﹞

１處置原因：該有價證券之交易，連續五個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準。

２處置期間：自民國一百零七年六月十二日起至一百零七年六月二十六日﹝十個營業日，如遇有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最後交易日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行〕。

３處置措施：

ａ該有價證券係變更交易方法為全額交割者，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每十分鐘撮合一次）

ｂ變更交易方法有價證券，證券經紀商向投資人預收款券須同時合下列規定：

ｉ臺灣證券交易所股份有限公司變更交易方法有價證券交易作業辦法第三條。

ii臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第六條第二項。

依據 公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點規定公告