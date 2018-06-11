「川金會」前夕　川普與日本南韓領袖通電話　

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）全球矚目的美國與北韓兩國領袖歷史性會晤「川金會」，明(12)日上午9點將在新加坡聖淘沙的嘉佩樂飯店，正式登場。美國總統川普在這場歷史性峰會前夕，與南韓總統文在寅，及日本首相安倍晉三通了電話。

《韓聯社》報導，青瓦台發言人金宜謙表示，川普和文在寅週一(11日)下午進行了40分鐘的通話。文在寅在電話中表示，這場峰會完全歸功於川普的當機立斷和領導力，南韓人民將全心全意地祈禱川普在「川金會」中取得奇蹟般的成果。

金宜謙並說，文在寅和川普都認同，如果美國與北韓兩位領導人能坦率地當面對話尋找交集，並就回應全球關切、果斷解決問題凝聚共識，有望取得豐碩成果。

此外文在寅跟川普通電話時還說，「川金會」的成功不僅是對全世界的隆重獻禮，也將成為川普（6月14日）生日的大禮。

川普則表示，「川金會」結束後，他將立即派國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到首爾向文在寅說明成果，並討論如何落實會談結果。川普還向文在寅說明了美國與北韓之間，迄今的談判情況。

另據日本媒體報導，安倍晉三向媒體透露，他今(11)日與川普通過電話，再次確認「川金會」中，「百分之百」將提及北韓在1970和1980年代之間，綁架日本人的問題，並敦促金正恩解決此問題。

安倍晉三說，兩人在通話中就「川金會」的基本方針「進行了周密磋商」。安倍指出，「日本、美國及南韓在基本方針上，完全一致」。安倍也希望明天的川金會，成為東北亞邁向和平穩定的重要契機。

川普總統(左)與新加坡總理李顯龍(右)，11日先進行了會晤。翻攝李顯龍臉書