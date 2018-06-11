為了9名畢業生　大提琴家張正傑赴偏鄉國小演講

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）國際知名大提琴家張正傑，11日清晨自掏腰包搭乘高鐵，經轉乘前往屏東縣高樹鄉新南國小，為9位畢業生親自送上祝福。

綜合《中時》與中央社報導，地處偏遠的新南國小，3年前透過台北市立交響樂團中提琴手劉哲儒牧師，免費提供一周3堂小提琴教學，更協助向美國僑界募得85把二手小提琴，讓琴聲在學校萌芽，培養全校學生都是小提琴手。

今年3月31日張正傑與新南國小學生，曾經合奏演出。當天他便許下承諾會再來看他們，於是選定6月13日畢業典禮前夕，特地到校為9名畢業生演講，也為孩子們帶來一場音樂饗宴。結果今天演講，全校60多名學生都來參加。

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張正傑說，3月與學生排演時，發現學生很緊張板著一張臉，他當時跟學生說，緊張也是要演奏，快樂也是要演奏，何不快樂的享受演奏。

結果學生在那場演奏會中，完全盡情地在音樂中享受，他也承諾學生要在畢業典禮前，給他們一個畢業「禮讚」。



中央社報導，張正傑當場演奏一首古典樂，告訴學生，古典音樂可以很生活，也可以跟布袋戲、歌仔戲結合，玩出很多創意。

他說，很多人以為學音樂的小孩不應該只有學習音樂，但更重要的是聽、懂音樂，懂音樂可以陪伴一個人的一生。當無聊或無助的時候，可以聽聽音樂，會有很大的幫助。



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校長陳淑蕙表示，張正傑是新南孩子們在音樂學習路上的「長腿叔叔」，只有付出，沒有報酬。對新南國小的師生來說，他原是遙不可及的名人，但他一次次用專業和無私付出，帶給新南孩子滿滿的音樂能量和祝福。



新南國小是偏鄉小學，全校只有60多名學生。兩年多前由台北市立交響樂團中提琴手、高雄真道神學院牧師劉哲儒向僑界募小提琴，免費提供一週三堂的小提琴教學。全校從一年級到六年級的學生都學習拉小提琴，並成立「希望弦」樂團。

今年2月，高年級學生曾在企業贊助下，赴美國進行感恩表演，答謝贈琴的僑胞。

根據張正傑臉書po文，明天6月12號下午，他將會在大寮女子監獄做兩場義演，是和中鋼集團一起。去年他也曾在大寮監獄演出，今年他再度到監獄演奏、只是這次變成女子監獄了。