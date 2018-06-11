中華電信107年5月份營業收入195.1億元每股盈餘0.46元

中華電信公司今（11日）公布自結營收概況。5月份合併自結營業收入為195.1億元，營業成本及費用為149.8億元，營業淨利為45.2億元，稅前淨利為45.6億元，歸屬於母公司業主之淨利為35.6億元，每股盈餘為0.46元。與第二季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。

因應107年1月1日起適用IFRS15公報，本公司選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表之影響數，使5月份合併營業收入減少13.7億元，營業成本及費用增加2.8億元，營業淨利減少16.5億元，稅前淨利減少16.5億元，歸屬母公司業主之淨利減少13.3億元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，5月份合併自結營業收入為208.8億元，與去年同期相較，增加13.3%；營業成本及費用為147.0億元，增加0.5%；營業淨利為61.7億元，增加62.5%；稅前淨利為62.1億元，增加62.2%；歸屬於母公司業主之淨利為48.9億元，增加59.4%；每股盈餘為0.63元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，5月份整體行動通信營收較去年同期增加，主要受惠於客戶踴躍申辦五月份推出之行動促銷方案，使整體行動服務營收較去年同期增加，銷貨收入微幅增加。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，網際網路營收較去年同期提升。寬頻接取營收微幅下降，MOD營收則持續成長。市內網路營收持續下滑。資通訊專案營收與去年同期相較微幅下滑。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，5月份合併營業成本及費用較去年同期微幅增加。

截至5月底止，光世代寬頻用戶數為356.3萬戶，60Mbps以上的客戶數191.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達134.3萬戶。MOD客戶數達175.8萬戶。行動上網客戶持續成長，達889.9萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達59.9%。