櫃買中心響應政府扶植生醫產業政策，赴美國波士頓推動海外生技業者來台上櫃

全球最具規模的生物科技大展－北美生技展(BIO International Convention)，於今年度6月4日至6月7日在麻州波士頓舉行，我國由吳政忠政務委員率隊，整合產官學研共200多人，包含22家生技業者，共同行銷台灣生醫產業的技術與實力。櫃買中心為響應政府「5+2產業創新－生醫產業創新推動方案」，並宣傳櫃買市場的優勢與生技聚落的特色，首度隨團參與這一年一度的生技盛會，除於台灣展館曝光外，並逐一參訪來自台灣生技業者之展示櫃位，其中不乏已上櫃或興櫃的櫃買家族成員，包括東洋、永昕、藥華藥、浩鼎、台微體、德英、台康、彥臣等，主動關心其研發進度並期許其藉此生技展場合拓展商業合作或技術交流機會，另外也鼓勵目前尚未進入資本市場的台灣生技業者，可善用台灣資本市場資源協助籌資與業務發展。

櫃買中心此行亦參與6月3日由財團法人生物技術開發中心與新英格蘭玉山科技協會共同舉辦之「Taiwan Bio Forum」及6月6日由新英格蘭玉山科技協會舉辦之「US-Taiwan Night 2018」，與會人數均逾百人，對象包括產官學研及創投等單位。櫃買中心柯福榮主任秘書進行2場次以台灣資本市場優勢為主題之專題演講，其表示台灣資本市場具高殖利率及週轉率、合理的本益比、穩定的外資參與及良善的公司治理，而櫃買中心擁有豐富審查生物科技公司申請上櫃的經驗，並提供未有營收或獲利的生技公司亦得以科技事業申請上櫃的管道，在透明的審查流程下，櫃買市場已形成明顯的生技產業聚落，進而帶動投資人與相關產業分析師參與而活絡生技產業的流動性；截至106年4月底，85家生技醫療(含農業生技)上櫃公司，市值合計2,056萬美元，佔整體上櫃市場18%，過去10年來，生技醫療公司上櫃家數及市值分別成長3.27倍及19.58倍，今年度部分生技上櫃公司在藥證申請或商業授權上傳出捷報，帶動櫃買生技指數上漲16%，漲幅優於櫃買整體市場之5%，顯見投資人對櫃買生技公司深具信心。

櫃買中心將持續以友善的態度歡迎來自世界各地的生物科技公司，讓櫃買市場的生技產業鏈更加多元及完整，也將持續作為台灣生技業者強化研發能量的後盾。