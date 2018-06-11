「國泰臺韓科技ETF」6月11日上市

臺灣證券交易所6月11日在台北101大樓1樓資訊展示中心舉辦「國泰臺韓科技ETF」上市典禮。「國泰臺韓科技ETF」由國泰投信發行，追蹤由臺灣及韓國合編之「臺韓資訊科技指數」(Korea/Taiwan IT Premier Index)；韓國三星資產管理公司發行之「KODEX Korea Taiwan IT Premier ETF」追蹤同一支指數，也於同日在韓國交易所上市。

「國泰臺韓科技ETF」上市典禮由證交所許璋瑤董事長主持，邀請金管會顧立雄主委、韓國交易所KOSPI市場副總權五炫 (Mr. Oh-Hyun KWON)、及國泰投信張雍川總經理上台致詞，證期局王詠心局長、投信投顧公會張錫理事長、期貨公會糜以雍理事長、櫃買中心陳永誠董事長、集保結算所林修銘董事長、期貨交易所楊朝舜協理、Nasdaq 全球策略主管Oliver Alber、Nasdaq亞太區指數服務主管謝汝康、中華郵政黃振忠處長及臺灣指數公司陳文練總監等貴賓亦到場祝賀，場面十分熱絡。韓國交易所也於同日舉辦上市典禮，由臺灣證券交易所陳麗卿副總代表出席。

證交所董事長許璋瑤致詞時表示，從臺灣及韓國於2015年簽訂「第二號合作備忘錄」以來，雙方即就合編指數、共同行銷、商品互掛及人員交流等面向進行合作。2016年10月7日，元大投信發行追蹤韓國KOSPI 200指數的「元大韓國ETF」在臺灣上市，韓國的未來資產管理公司發行追蹤臺灣加權指數的「TIGER TAIWAN TAIEX ETF」亦於同日在韓國上市，為臺韓雙方第一檔相互掛牌之商品。2017年9月8日，臺灣證券交易所轉投資之臺灣指數公司及韓國交易所發布首檔合編之跨境指數─「臺韓資訊科技指數」(Korea/Taiwan IT Premier Index)，成分股包括台積電、鴻海、大立光、三星電子、SK海力士等臺韓績優公司。在6月11日經由臺灣的投信公司及韓國資產管理公司將「臺韓資訊科技指數」商品化之後，臺灣和韓國的投資人皆得透過ETF投資兩市場優質企業，並受當地主管機關監督及保護，讓投資更有保障。

金管會顧立雄主委於致詞時表示，首先肯定臺灣證券交易所、臺灣指數公司及韓國交易所共同努力促成「臺韓資訊科技指數」發布，並恭喜國泰投信率先取得授權，發行「國泰臺韓科技ETF」。截至今年4月底，證交所加計櫃買中心共有118檔ETF掛牌，總資產規模逾4,200億新台幣，占整體投信基金規模17%，今年至4月底ETF成交金額約6,500億，占集中市場總成交值7%。希望未來證交所及投信業者，能與金管會共同努力，檢討相關法令，持續提升臺灣資產管理業之經營績效。

韓國交易所權五炫(Oh-Hyun KWON)副總致詞時指出，資訊科技產業是臺灣及韓國的旗艦產業，「臺韓資訊科技指數」成分股包含22家臺灣優質科技公司，及11家韓國半導體、遊戲及媒體等產業龍頭公司。投資人同時投資這些企業，可享有臺灣市場高殖利率及韓國市場高資本利得之優勢。

國泰投信張雍川總經理致詞時提到，在6月11日3檔ETF─「國泰臺韓科技ETF」、「國泰AI+Robo ETF」、「國泰新興市場ETF」掛牌後，國泰投信共已發行22檔ETF。國泰投信海外ETF商品除原有的臺灣、中國、美國及日本外，再擴增韓國市場。

「臺韓科技ETF」的相互掛牌，深化臺韓交易所之實質合作，期待未來能持續進行各項合作與交流，提供雙方資本市場投資人更多優質的金融商品與服務。