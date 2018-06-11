公司治理創佳績　屢獲國際媒體肯定

富邦金控公司治理再創佳績，榮獲國際知名媒體《亞洲公司治理》雜誌(Corporate Governance Asia)肯定！富邦金控連續八年獲得「台灣最佳投資人關係(Best Investor Relations / Company)」大獎。今年勇奪殊榮，顯示富邦金控在公司治理、投資人關係之成就斐然，深獲國際肯定。

由《亞洲公司治理》雜誌主辦的第八屆亞洲卓越獎（Asian Excellence Award）於8日隆重登場。該獎項自2011年舉辦，用意為表彰亞洲地區企業於公司治理、投資人關係等傑出成就。每年皆吸引不少企業踴躍參與、角逐獎項。

繼5月底第四度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」上市公司前5％最高榮譽後，富邦金控6月再傳捷報，榮獲《亞洲公司治理》在投資人關係經營之大獎肯定。投資人關係經營向來為公司治理的重要一環，根據評審意見，富邦金控在經營投資人關係、提升資訊透明化表現優異，不僅清楚呈現公司經營表現、財務資訊、策略發展、事業方向等內部經營管理報告，更以中英語介面讓海內外投資人能隨時掌握公司年報、股東會訊息等外部財務訊息，成功展現富邦金控致力推動公司治理、投資人關係維護的積極成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控一直以來精進公司治理，不僅持續追求企業績效獲利穩健成長，更希冀為股東、利害關係人創造更高價值。展望2018年，除了持續追求穩健的獲利表現，富邦金控將持續運用金融核心職能，落實於子公司各項業務，投入更多資源在公司治理、投資人關係、綠色金融等領域，並為各方利害關係人創造價值之時，積極建構深入且具獨特性，並能發揮金融業價值的行動方案，期許為台灣創造企業優質典範，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

因應全球永續發展趨勢日漸關注綠色金融的發展，氣候及社會變遷所帶來的風險、機會，到企業營運的碳稅、碳價議題，富邦金控透過「永續經營（ESG）願景工程」，以品牌精神「正向的力量」為核心，聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷，結合金融業核心職能，逐步落實聯合國「全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」促進全民健康福祉、確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、提升城市永續等12個目標。

富邦金控在公司治理的表現屢獲國內外肯定，2017年首度入選DJSI道瓊永續指數最高等級「世界指數（DJSI World）」成分股，為「多元金融服務與資本市場（FBN Diversified Financial Services and Capital Markets）」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者。另外，更連續七年獲《財資（The Asset）》雜誌頒發「公司治理白金獎」殊榮等，顯示富邦金控在公司治理上追求卓越、致力實現成為台灣金融機構典範之目標。