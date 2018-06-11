櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月8日累積開戶數為15,618,253戶，較6月1日累積開戶數15,607,410戶，增加10,843戶，增幅約0.07%。另本年6月8日現股當日沖銷累積開戶數為1,532,942戶，較6月1日現股當日沖銷累積開戶數1,524,259戶，增加8,683戶，增幅約0.57%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月8日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,721戶較6月1日開戶數175,782戶，減少61戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月8日止日均值為379.10億元，總成交金額為39,426.36億元，其中盤後定價交易金額為119.84億元。另本年度截至6月8日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為32.12%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為32.17%。

(二)本年度興櫃股票截至6月8日均值為11.99億元，總成交金額為1,247.28億元。

四、本年度上櫃股票截至6月8日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計564家，較上週(截至6月1日止)得為信用交易家數563家，增加1家。

(二)融資餘額為731.82億元，較上週(截至6月1日止)融資餘額722.21億元，增加9.61億元，增幅約1.33%。

(三)融券餘額為98,332張，較上週(截至6月1日止)融券餘額93,113張，增加5,219張，增幅約5.61%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為15.27%，較上週(截至6月1日止)之比例15.22%，增加0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至6月1日止)之比例0.64%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至6月8日止，累計營業天數106日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計120期，發行餘額為5兆5,614.22億元，較上週增加250億元。

(二)普通公司債已上櫃計95家524期，發行餘額為1兆7,675.58億元，較上週增加22億元。

(三)轉換公司債已上櫃計173家209期，發行餘額為1,318.94億元，較上週減少13.3億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額37.51億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家344期，發行餘額為9,190.61億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計5期，發行餘額為50.34億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計562期約1,552.09億美元，較上週增加1.22億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為21兆492.98億元，日均值為1,985.78億元，包含：

1.買賣斷交易2兆8,812.87億元，日均值為271.82億元，佔總成交金額比例為13.69%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆8,949.15億元，佔買賣斷成交金額比率為65.77%。

營業處所買賣斷成交金額為9,863.72億元，佔買賣斷成交金額比率為34.23%（包含政府債券5,425.70億元，日均值為51.19億元；普通公司債3,661.37億元，日均值為34.54億元；金融債券701.42億元，日均值為6.62億元；外國債券75.22億元，日均值為0.71億元）。

2.附條件交易18兆1,680.11億元，日均值為1,713.96億元，佔總成交金額比例為86.31%，其中等殖成交系統成交金額為3,754.37億元，佔附條件成交金額比率為2.07%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為1.24億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為1.15人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為58.44億美元，以人民幣計價之成交金額為129.60億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,740億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交3,740億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,154.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計438.17億元，本年度累計成交金額為244.21億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計731.96億元，本年度累計成交金額為384.73億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,190.67億元，本年度累計成交金額為1,477.22億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,568 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家。契約流通餘額共計624.25億元，本年度累計成交金額1,385.08億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家。契約流通餘額共計6.39，本年度累計成交金額18.66億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,303.46億元。

上櫃相關業務

一、截至107年6月8日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：757家 (包含外國公司33家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：14家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數7家 (安力-KY、奈米醫材、逸達、皇將、茂生農經…等)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家(達邦蛋白、群翊)

(六)待審議：6家 (磐采、公準、醫影、科際精密、天正國際…等)

二、截至107年6月8日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：257家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：15家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：12家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年6月8日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)累計登錄創櫃板家數：129家

(三)當年度累計輔導家數：14家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年6月8日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,099家

五、截至107年6月8日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.6.10~107.6.16)：

(一)一般類股：4561 健椿【第一金】 (107年6月11日) 承銷價：26.5元

(二)興櫃股票： 無