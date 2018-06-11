金手獎學生海外研習 實做成果發表會

「新北榮耀，金手閃耀」新北市提供高中職參加全國技藝競賽獲得金手之優秀學生赴德國、日本、澳大利亞等國海外參訪及研習，共有39位技藝好手及9位優秀指導教師，今(11)日辦理海外實習實作成果展，共同呈現海外參訪心得及展現所學技能，透過實作成果發表之舞臺鼓勵所有獲獎同學繼續精進。

教育局副局長蔣偉民為選手與教師加油打氣，並表示教育局自103學年度辦理「金手培訓計畫」，透過在各校選訓、共同基地集訓、辦理技能觀摩和模擬競賽等活動，迄今已培育出金手獎選手137位、優勝選手292位，共計429位技職菁英。感謝所有具備優秀專業技術與教育熱誠的指導教師，長期投入選手培訓工作，期勉優秀的新北金手，把握獲得提升自我的機會，成為具有未來國際競爭能力的卓越技職人才。

106學年度薦送獲工業類電機電子群金手獎學生10名赴澳大利亞；工業類機械群金手獎學生13名赴德國；商業、農業與家事類獲金手獎的16名學生赴日本研習。其中分別由新北高工林恭煌校長、泰山高中李立泰校長及淡水商工于賢華校長擔任澳大利亞、德國及日本學習路線之領隊，帶領學生邁向國際社會。

新北高工吳承翰同學獲得第46屆全國技能競賽網頁設計第1名，106學年度技藝競賽再次獲得金手肯定，連續2年赴澳大利亞學習軟體設計擴展自己的網頁技術，研發控制家電的系統程式，特別說到：「果然不負期待且帶回滿滿的收穫，除了有更精進及豐富的課程外，企業參訪及其他行程很多都較去年還要棒、還要充實」；鶯歌工商李季鴻對澳大利亞的上課方式印象深刻，並提到：「學到不同的方法來完成一件事，能增加我們腦的創意度」；榮獲106學年度技藝競賽應用設計第1名復興商工游基綺同學赴德國體驗雙軌制，除了感受到德國學生很早就與產業鏈結，更感受到德國人從小就開始培養將每一件小事都做到的極致精神；另外，新北高工胡茂霖同學，對於德國企業將傳統產業結合現代科技，利用條碼與電腦管理工廠，更將工廠做到一塵不染，深表讚同。

此外，榮獲106學年度技藝競賽園藝第1名淡水商工梅家綸同學對於日本農業試驗所精緻且高品質的研發，以及日本Design Festa設計展覽所呈現結合理論與實務的文創產品，非常有興趣；另外豫章工商曾育婷同學，也分享進入日本法式餐廳實習新學習到的歐培拉蛋糕，以及體驗到日本職人的態度。

教育局表示，獲得全國技藝、技能相關競賽前3名的學生，已有學生錄取國立知名科技大學就讀，得獎的學生也將在技優甄選的入學管道中獲得加分，暢通職校學生的升學道路。新北市技職教育科配合《技術及職業教育法》，率全國之先全面推動「新北技職3.0」之系統性技職教育政策，並針對「職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」三階段歷程進行全人職涯發展整體規劃，提出「從職涯認識到技藝接軌歷程普及與陪伴」、「從學用合一下的創新創發與就業接軌」、「從職涯導向概念下的職能對應與跨域增能」三大政策目標，讓新北市成為培育符合國家及產業發展需求之人才基地。

照片由新北市政府提供

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