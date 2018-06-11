熱血瘋世足 台中金典大廳酒吧推世足賽套餐

足球迷引頸期盼的世界盃足球賽即將於6月14日至7月15日在俄 羅斯開踢，世界各地的足球迷們，將隨著賽事陷入一股足球瘋潮，台 中金典酒店12樓大廳酒吧特別在透過二台大電視，隨時提供大家最 新的足球賽事轉播，並依照賽事轉播時間機動延長營業的時間，讓大 家能夠盡情感受足球熱力，不僅如此，大廳酒吧還特別推出足球造型 漢堡的組合套餐，以及足球甜點、麵包等，再加上世足住房專案，絕 對要讓大家全面感受世足賽的熱情！

來自世界各地的足球勁旅，將在俄羅斯一較高下，欣賞精彩賽事的同 時，絕對不能少了美食，台中金典酒店12樓大廳酒吧於世足賽期間 推出每份NT$650+10%元的「世足組合套餐」， 除了有肉質鮮脆的「歐式綜合腸」、外酥內軟的「英式炸魚及薯球」 外，今年主廚特別選用澳洲和牛，搭配足球造型麵包， 做成精緻可愛的和牛足球堡；不僅如此，大廳酒吧還同步推出足球造 型麵包及甜點，讓大家一邊觀看場上選手精湛的球技，一邊享用期間 限定的各式足球餐點。

不但有足球造型餐點，台中金典大廳酒吧在世足比賽期間，還推出熱 銷餐點、飲品滿額贈的活動，例如：最受歡迎的「鄉下奶奶薯片」 買二送一、知名品牌啤酒買二送一等，另外，更加碼舉辦世足冠軍預 測抽獎活動，只要於世足期間至12樓大廳酒吧消費滿NT$ 500元，即贈送預測卡一張，猜對冠軍隊伍的神準預測家，就有機 會獲得台中金典酒店為球迷朋友準備的下午茶券、餐飲抵用券、飲料 券及讓運動迷們提前暖身的2020東京奧運紀念商品等等超值好禮 ，讓大家一起盡情享受世足賽緊張刺激的精彩賽事。

除了餐點及大廳酒吧能夠讓大家瘋世足，台中金典同時推出「世足住 房專案」，以平日優惠價NT$4,580元，即可入住金典酒店原 價NT$8,800元精緻房型，不僅包含兩客自助式早餐， 還加贈一客「世足組合套餐」及兩瓶知名品牌啤酒。

四年一度的世界盃足球賽，精彩賽事絕對不容錯過，趕快呼朋引伴一 起到台中金典為支持的球隊吶喊加油吧！洽詢專線：04- 2328-8000。

(貼心提醒：禁止酒駕，喝酒不開車 安全有保障)