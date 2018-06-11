台北西門町意舍酒店吃吧餐廳  世界盃漢堡套餐超吸睛

風靡全球的FIFA世界盃足球賽開戰在即，台北西門町意舍酒店為了與廣大足迷們共襄盛舉，位於5樓的吃吧餐廳在球賽舉辦期間，推出美味滿分又超級卡哇伊的「足球漢堡套餐」，現場還搭配消費點餐就享啤酒買一送一優惠，不用親臨比賽現場，在吃吧餐桌上就讓您進行一場舌尖上的足球大賽，與好友們共同感受這場席捲全球的足球熱潮！

台北西門町意舍酒店以獨特美式loft工業風格的室裝與輕鬆自在氛圍，長期廣受到時髦的年輕族群喜愛，此次吃吧餐廳針對球賽，推出一系列超級應景的「世界盃足球套餐」其中首推吸睛的漢堡套餐，自製手打的6oz美國自然牛肉漢堡肉，搭配切達起士、蕃茄與生菜等，還有隨餐提供精巧的足球杯可爾必思，一起在小棧板製成的迷你足球場上粉墨登場！可愛模樣吸引客人瘋狂拿起手機拍照分享！餐廳也提供炸雞翅、燻雞脆薄餅為主的足球套餐版本與世界盃足球賽分享餐多元選擇，價格由新台幣380元起，相當實惠。除此之外，球賽期間消費點餐還可享有啤酒買一送一，也提供多樣足球杯造型的軟性飲料選擇，與您共同歡慶這偉大的運動盛事。活動洽詢專線 +886 2 2375 2075。

來趣味無限的西門町『吃吧』餐廳 盡情吃吧！

台北西門町意舍酒店的吃吧餐廳顧名思義就是一個歡迎您來享受美食，盡情吃吧的地方，距離熙來攘往的捷運西門站僅約5分鐘步行路程，吃吧以本地新鮮蔬果點綴的開放式廚房、分享式交誼桌椅、隔間架上豐富的收藏品、紀念品或書籍等，空間寬敞舒適，絕對是您造訪西門町商圈時適合大啖美食，乾上一杯的好地方。