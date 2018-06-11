上週外資在集中市場買超222.44億元，買超群創4.27萬張最多，另賣超友達3.38萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2018/6/4~2018/6/8）外資在集中市場總買進金額為1,940.45億元，總賣出金額為1,718.01億元，買超為222.44億元，另統計自2018年年初至6月8日止，外資總買進金額為3兆5,427.43億元，總賣出金額為3兆6,976.05億元，累計賣超為1,548.62億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,700.03億元新台幣，占全體上市股票市值的40.17%，較6月1日的13兆1,004.56億元新台幣，增加2,695.47億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進118,419千股，賣出75,747千股，買超42,672千股。

第二名：中鋼：買進55,486千股，賣出16,624千股，買超38,862千股。

第三名：元大金：買進75,238千股，賣出45,693千股，買超29,545千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進54,334千股，賣出88,104千股，賣超33,770千股。

第二名：亞太電：買進16,153千股，賣出34,088千股，賣超17,935千股。

第三名：益航：買進1,893千股，賣出13,242千股，賣超11,349千股。