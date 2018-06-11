福容A8館兩周年多好禮！住房下殺4折 自助餐券買五送五

福容大飯店桃園機場捷運A8館即將於今年六月滿兩歲了！即日起至6月底，獻上一系列超值餐飲及住房、Spa優惠，同時祭出多項豐富獎項！活動期間於全館餐飲消費滿NT$1,000可獲抽獎券乙張，最大獎為中華航空-泰國曼谷雙人來回機票兩張，感謝消費者這兩年來，對飯店的支持與鼓勵！

「黃金軟殼蟹佐荷蘭醬」新菜上桌 再加碼推出自助餐券買五贈五

田園自助餐推出全新菜色「黃金軟殼蟹佐荷蘭醬」，嚴選泰國新鮮軟殼蟹，下鍋油炸至外皮金黃酥脆，再佐上奶香濃郁的荷蘭醬，外焦酥而內鮮甜，飽滿蟹肉和外層軟殼在嘴裡交融，一口接一口停不下來。另外再加碼推出週年慶自助餐券，每套5張只要NT$3,745(不分平假日或午晚餐皆可使用)，成套購買直接加贈5張平日68折優惠券，平均一人只要NT$717。

餐飲消費滿仟抽台北曼谷雙人來回機票

活動期間於全館餐飲單筆消費滿額NT$1,000即可獲抽獎券乙張，有機會抽到中華航空泰國曼谷雙人來回機票兩張、精緻客房、雙人下午茶券、黃金美人湯溫泉券等大獎，活動於即日起開跑至6月30日，並於7月5月公告中獎名單於飯店官網。

感恩季‧慶週年 6月份壽星 免費升等房型一級

除了祭出餐飲優惠外，福容A8館同步推出限時限量住宿專案，入住10坪原價NT$8,800+10%精緻單人房，附贈精緻雙人早餐、頂級設施健身房、大屯山系黃金美人湯，週年慶售價只要NT$3,888，整整下殺4折；另外，與桃園機場捷運A8館同為6月份壽星者，立即禮遇免費升等房型一級。麗会所也順勢推出福容經典溫泉Spa輕旅行，享黃金溫泉水療浴、60mins身體按摩舒壓及有機茶點，原價NT$3,500/堂，現在兩人同行一人免費，相當於原價5折優惠，一同為A8館慶生。關於週年慶更多訊息，請洽飯店官網http://www.fullon-hotels.com.tw/a8/，或請致電飯店服務專線03-328-5688洽詢。