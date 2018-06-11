沒吸管如何享受台灣珍奶？環保署急澄清

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）店家不得提供內用者「吸管」意外引發熱議，今(11)日稍早義美食品總經理高志明才在臉書Po文雖肯定「限塑政策」符合世界潮流，但卻忘了「台灣銘品—珍珠奶茶」，究竟沒有吸管要如何享受獨特的台味呢？

行政院環境保護署緊急在傍晚發布新聞稿澄清，針對其8日發布「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案進行解釋。8日公布的草稿指出，百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類約8,000家業者「不得提供一次用塑膠吸管供內用之消費者使用」。

環保署表示，考量目前一次用塑膠吸管替代材質有限，故目前針對生物可分解塑膠材質或紙類等植物纖維材質製成之吸管，暫不限制使用，未來將視替代材質發展情形，規劃後續禁用塑膠吸管事宜。

環保署還說，另針對近日不鏽鋼吸管議題，不鏽鋼吸管只是其中一種替代材質，建議民眾於使用前後均需養成用清潔刷定期清潔習慣，未來會和衛福部討論餐具清潔問題。

環保署呼籲民眾利用「自備、重複、少用」生活減廢3招，自行準備可重複清洗的吸管，要求商家不主動提供吸管或提供可重複清洗吸管，減少使用一次用塑膠吸管等方式，以減少資源浪費。

環保署表示，民眾對預告內容有任何意見或修正建議者，歡迎各界於本預告刊登公報之次日起60日內提供相關意見或修正建議，後續會召開相關公聽研商會議，彙整收集各方意見綜合考量。

環保署說，有鑑於國際對海洋塑膠污染議題的重視，以及國內歷年淨灘活動統計結果發現一次用塑膠吸管為海灘常見廢棄物，國際上塑膠吸管危害海洋生物消息亦時有所聞，考量吸管質輕、容易取得、體積小，使用後多隨意棄置，塑膠在環境中流布，未分解即被生物攝食納入體內，或分解為塑膠碎片，吸附有害物質，常被海洋浮游生物或貝類誤食，再經由食物鏈，毒素放大並累積在中高階掠食者的體內，衍生出更多嚴重的生態和環境污染問題，參酌美國與英國部分城市對一次用塑膠吸管採取限制使用的管理經驗，故針對一次用塑膠吸管限制使用規範。

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