租金超越101　「台北南山廣場」成台灣最貴商辦

左為台北101，右為台北南山廣場。翻攝南山人壽官方臉書

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北最高租金的辦公大樓「台北南山廣場」今(11)日正式開幕，造型有如「雙手合十」的台北南山廣場，目前租金上漲至每坪每月5000元。

《經濟日報》報導，南山廣場之所以租金比旁邊的地標台北101還貴，除了大樓比較新之外，公設比較低，也是原因之一。

報導引述瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛說，南山廣場採用國際綠建築及建築科技標準建造，無論採光照明或空調設施等，都可讓企業用戶節省支出。在能源成本高漲之際，這類綠建築會成為跨國企業尋找新辦公大樓時，重要考量因素。

南山人壽董事長杜英宗指出，「台北南山廣場」樓高272公尺，為台北市第二高大樓。​翻攝官方臉書

此外因南山是新大樓，提早進駐的承租戶可選擇的樓層和面積較多。黃舒衛說，以勤業眾信來說 ，要承租連續七個樓層，在台北市其他現有的辦公大樓不容易，因此更能吸引集團式進駐。

《經濟日報》指出，南山廣場還有一個較台北101具優勢的地方是，南山廣場樓層較低，不足50樓 。台北101超高大樓的消防避難設施，和電梯轉換所需的空間比較大，南山廣場公設，比主要競爭對手少了5-10個百分點 。

上圖翻攝自臺北南山廣場官網

黃舒衛表示，目前主要剩下高樓層尚未出租，樓層越高租金越貴。以現在情況來看，後續想進駐南山廣場者，每個月沒有5000元，恐怕進不去。

中央社報導指出，南山人壽共斥資新台幣500億元打造台北南山廣場。南山人壽董事長杜英宗稱，南山廣場是台灣最高級的商辦，目前出租率約9成，若加計洽談中者，出租率近100%滿租。

台北南山廣場歷時5年打造，總樓地板面積19.38萬坪，是地上48層，地下4層商辦大樓，成為台北市信義計畫區新地標。據了解勤業眾信承租的7個樓層、約8000坪，路透新聞社亦將承租。

杜英宗表示，四大會計師事務所之一的勤業眾信，將在6月26日進駐南山廣場，至於微風百貨將在11月進駐。

南山人壽董事長杜英宗（中）11日表示，台北南山廣場是台灣最高級的商辦，目前出租率約9成，若加計洽談中的，出租率近100%。中央社



上圖翻攝自臺北南山廣場官網

同時，杜英宗也指出，「台北南山廣場」樓高272公尺，為北市第二高大樓，年底將以不一樣的面貌，與外界一同迎接新年，但應該不會是放煙火。



另外，南山廣場今天記者會，玉山金控總經理黃男州意外現身，令人好奇。杜英宗表示，玉山金旗下玉山銀行，也是台北南山廣場的房客，將承租33樓作為私人銀行以及財富管理業務。



中央社指出，「台北南山廣場」為台北市目前租金最貴的商辦大樓，每坪租金達5000元，超越附近的台北101大樓及國泰置地大樓的3800元至4500元。



被問到租金問題時，杜英宗未正面證實。不過他說，台北南山廣場是最高級的，但台灣商辦租金整體說來還是太便宜。若在香港，南山人壽就發了。



杜英宗表示，「台北南山廣場」為全台唯一具暖氣的辦公大樓，且全辦公層採無柱設計，並搭配3米以上挑高空間，很多企業主第一眼看到就很喜歡。

從信義區新光三越看台北南山廣場。(照片來源:台灣英文新聞)