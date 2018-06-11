不要中國  越南抗議租借經濟特區

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 越南反中情緒再度白熱化！越南政府計畫於本月通過《經濟特區法》草案、准許外國投資，因此，越南數百群眾於昨(10)日在各地發起抗議。對此，中國駐越南大使館表示，這場非法抗議雜揉了許多「反中情緒」。

《經濟特區法》草案以優惠誘因和法規上的鬆綁，租借越南土地至多99年，希望藉此吸引更多外資進入越南。然而，此舉可能衝擊越南文化、主權和環境，群眾因而串聯在各地遊行，甚至有抗議者向警察丟擲汽油彈和磚塊，並大肆破壞政府辦公室和交通工具。據《越南每日快訊》報導，警察逮捕了102名示威者。

群眾擔心，經濟特區將被中國投資者佔據，抗議者中有人舉著「即使只有一天，也不要把土地租給中國」標語。位於河內的中國大使館認為這場抗議摻雜許多反中情緒，因此在網站上貼出告知，提醒在越南旅遊的中國人民需注意自身安全。

由於抗議浪潮的爆發，越南總理阮春福也作岀讓步，除答應縮短99年的租借年限，也表示將延遲法案的表決，並重新審視相關規範。

事實上，除抗議「經濟特區法」草案，這些示威民眾也針對越南政府計畫中的網路安全法表達不滿。他們擔心，此法不僅會造成經濟傷害，還可能使國內對共產黨的異議禁聲。