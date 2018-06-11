《川金會》新加坡外交長維文醫生： 北韓酒店開支由我們支付

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 新加坡綜合報導) 今日新加坡外交部長維文醫生(Vivian Balakrishnan)接受英國廣播公司BBC的訪問時表示，新加坡盡地主之誼，支付這次北韓代表團來星國的酒店開支。

報導指出，當記者詢問維文醫生他認為是什麼原因把北韓最高領導人金正恩帶到談判桌時，維文醫生表示他推測這是多件事情的結果。

他在受訪時提到：「我認為金正恩在某種程度上已經達到了自己在軍事方面的目標，此外金正恩也極有可能認為在發展軍事之後有推動北韓經濟的必要。當然，這次的川金會在某種程度上已讓美國總統打破禁忌和過去的邊界。此外，南韓、中國以及聯合國皆在這次促成川金會中扮演著舉足輕重的角色。」

新加坡外交部長維文醫生接受BBC記者採訪 摘要

此外，被問及新加坡被選為這次川金會的地點，維文醫生提到新加坡並非主動爭取主辦這次峰會。他認為之所以選擇在新加坡舉辦，必定是美國以及北韓在深思熟慮之後所做出的結果。

他相信美國與北韓皆認為新加坡是一個既安全又妥善的國家，雖然立場中立但是與各國都保持著友好關係。維文醫生也表示，身處在亞洲國家，東北亞發生任何戰爭勢必在東南亞也會造成一定的影響。因此如果新加坡能為世界和平做出貢獻，那何樂而不為呢？

新加坡外交部長維文也提到，主辦這場世紀峰會耗資新幣2000萬元(約新台幣4億4693萬元)中，就包括北韓代表團酒店開支、峰會維安工作以及各國記者採訪安排—F1維修大樓設置的國際媒體中心。​

眾所矚目的川金會將於明(12)日上午9點在新加坡位於聖淘沙的嘉佩樂飯店舉行。新加坡總理李顯龍已在昨日以及今日先後會見北韓最高領導人金正恩以及美國總統川普。