（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）去年11月新北市中和區一棟老舊公寓遭人縱火，導致9死2傷的慘劇，其中2位從印尼偏鄉來台工作的外籍勞工也不幸罹難。案發後家屬希望能將大體空運返回印尼，但礙於經濟無法實現，私立政心發展社會福利慈善事業基金會，及政慧發展社會福利慈善事業基金會主動聯絡新北市社會局，捐助空運大體返鄉安葬費用35萬元，2位外籍移工家屬透過駐台代表處，向基金會表達謝意。

2位罹難移工安娜 (Nurmah)及歐邦俊 (Bong Jun On)來自印尼楠榜省東楠榜縣，當地傳統習俗為土葬，但由於經濟因素，家屬無法將罹難移工大體空運回印尼。

財團法人新北市私立政心發展社會福利慈善事業基金會，及財團法人政慧發展社會福利慈善事業基金會從媒體獲知消息後，主動向社會局表達捐助所需費用35萬元，並已順利完成後續喪葬等事宜，兩人家屬因無法來台親自表達謝意，於是透過代表處勞工部副組長蘇博文，希望能轉達他們的心意。

新北市政府社會局副局長呂春萍7日下午，攜帶代表處2張感謝狀及市府另2張感謝狀，親赴兩基金會位於台北市南京東路的辦公室轉達，由政心基金會顧問兼政慧基金會執行長曾瓊瑤代表受贈。

政慧基金會執行長曾瓊瑤表示，這次看到外籍人士來台謀生卻不幸罹難的事件，令人鼻酸，因此主動伸出援手，幫助罹難者回鄉安息。

基金會送罹難移工回家 善心獲頒感謝狀（新北市政府提供）