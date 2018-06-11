集保結算所發佈2017企業社會責任報告書

集保結算所今（11）日舉辦「臺灣集中保管結算所2017企業社會責任報告書通過 DNV GL 查驗聲明書頒發儀式」，由立恩威國際驗證公司台灣區謝振瑋總經理親自頒證，確認集保結算所2017企業社會責任報告書符合DNV GL VeriSustain Protocol及AA1000標準，成為我國證券暨期貨周邊單位第一本經驗證符合國際標準的CSR報告書。

集保結算所林修銘董事長表示，善盡企業社會責任是全球普世價值，亦是主管機關長期推動政策。集保結算所在主管機關的指導下，秉持市場永續發展的目標，及取之社會、回饋社會的理念，積極投入社會公益活動，推廣金融知識教育與環境保護，近年更積極進行數位轉型，用創新思維貫徹平台理念，包括「集保e存摺」、「股東e票通」與「基富通證券」，都是集保以金融科技完善資本市場服務的實例。為使業務及經營策略能與CSR緊密結合，並讓主管機關、股東及參加人等重要利害關係人能充分瞭解集保結算所永續經營發展的理念，集保結算所於去（106）年年底即積極進行CSR報告書導入專案計畫。

集保結算所除委請安永聯合會計師事務所擔任輔導機構外，同時成立CSR委員會，由孟慶蒞總經理擔任主任委員，下設「公司治理組」等七大權責小組。透過安永一系列的教育訓練、訪談與系統性方法學，集保結算所完成鑑別重大利害關係人、回應利害關係人關注的永續議題、蒐集各項CSR資訊及檢視各項CSR指標績效之工作，希冀透過CSR報告書呈現利害關係人所重視之重大議題的回應與作為，維護社會環境及利害關係人權益，並以更宏觀的角度擬定長期策略的規劃，落實永續發展。

林修銘董事長並表示，集保結算所透過本業推動與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，業已落實SDGs 17項目標中所對應的13項目標。此次發行的CSR報告書，包含「永續發展與經營策略」、「重大性議題分析與利害關係人溝通」、「公司治理」、「永續金融服務」、「友善職場」及「社會共好」等六大面向，是我國證券暨期貨周邊單位第一份經國際驗證通過的CSR報告書，將於集保結算所6月20日股東常會正式發表後，發送予主管機關、股東及參加人等利害關係人，並於官方網站架設CSR專區，與社會大眾分享集保結算所在CSR上的經驗與作為。此外，集保結算所亦將於7月發行CSR報告書英文版，發送予主管機關、國外集保等相關機構，深具意義。

未來，集保結算所將持續以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任，並與SDGs連結，深化永續發展之各項作為，逐步落實SDGs的各項目標，為全球永續發展一起努力，讓世界持續美好。