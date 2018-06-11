(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，法國人道組織SOS地中海（SOS-Méditerranée），從地中海上，營救了600多位難民，卻遭到義大利和馬爾他拒絕靠岸，兩國甚至互相指責違反國際法。

法國《世界報》報導，義大利内務部長薩維尼（Matteo Salvini），在當地時間昨（10）日，威脅只要馬爾他拒絕讓SOS地中海的船靠岸，就將關閉義大利海港。對此，那普勒斯當地市長痛批，薩維尼忍心懷孕婦女、小孩、老年人喪命大洋，簡直毫無人性，並強調那普勒斯的港口，永遠為他們開啓，且只要能救命，錢絕對不是問題。

法國人道組織SOS地中海（SOS-Méditerranée）營救難民資料照（翻攝自SOS地中海推特）

SOS地中海稍早在推特上説明，在629位難民中，有123名無人陪同的青少年、11名小孩、以及7位懷孕婦女。他們大多是被義大利漁船打撈，之後送往SOS地中海船隻。

法國人道組織SOS地中海（SOS-Méditerranée）船隻内難民情況（翻攝自SOS地中海推特）

對此，根據報導，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）説明，該國已派遣2位官員和醫生，前往SOS地中海船隻，對難民進行必要的保護和治療。《世界報》説明，船隻目前在馬爾他和義大利西西里島中間，等待港口靠岸。

地中海難民無港可靠 義内政部長：去馬爾他！