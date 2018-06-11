停機中的核一廠　因今晨大雨致柴油機組突起動

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）位於新北市石門區的核一廠今年底即將除役，兩部機組目前處於停機狀態，但今(11)日清晨，場內緊急柴油機組卻突然起動。

綜合《蘋果》與《自由》報導，原能會說，今天上午6時42分因大雨導致核一廠69kV外電系統發生電震，造成匯流排瞬間低電壓，緊急柴油機因而依設計自動起動，電廠相關設備都依設計正常運作。

原能會指出，後續核一廠於確認相關設備未受影響，已依正常程序將相關設備復原至緊急柴油機起動前之狀態；將持續注意後續狀況，監控電廠安全。

台電則說，由於外部連接到電廠的6萬9千伏特輸電線路，受到北部大雨影響造成瞬間壓降(低電壓)，導致廠內兩部緊急柴油發電機依設計的安全功能自動正常起動。

後經確認輸電線路電壓穩定後，上午9時03分已將相關設備復原，緊急柴油發電機也已停止起動，機組目前皆已恢復原先狀態。台電稱這起事件無安全疑慮，請民眾放心。

另一方面，5日再起動、8日併聯發電的核二廠2號機，已經逐步完成併聯後各項調校與測試作業。台電說，截至今(11)日下午2點30分，發電量近60%，供電約58萬瓩、後續仍將以安全第一，逐步穩健將機組功率提升至滿載，確保機組運轉穩定與安全。