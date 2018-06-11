新北1966長照窗口   照護員免費到府指導

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府整合長照資源，設立1966長照單一窗口，民眾只要撥打1966長期照顧專線，勞工局將派專業的照顧服務員及通譯人員到府免費指導，透過護理人員的專業指導，提升外籍看護工照護技巧，被看護人也可獲得更良好照護。

「阿公家中剛申請外籍看護工阿頓，雙方語言不通無法溝通，阿頓也不知道怎麼照顧阿公，甚至好幾次搬動阿公，因施力技巧不純熟，不僅導致阿公摔傷，自己也扭到。」許多家庭在家裡的長者或病患需要長期照護時，多數人會聘僱外籍看護工，卻又擔心移工的照護技巧是否過關，若照護不慎，恐對長者或病患造成二次傷害。

新北市勞工局2017年推出免費「到宅知道外勞照護技巧」服務，透過專業醫護人員到府，手把手指導外籍看護人員正確照顧病患的基本方式，示範各項照護技巧，臨床實務教學包括鋪床、沐浴、床上擦澡、更衣、口腔照顧、清潔排泄物、鼻胃管灌食照顧、翻身拍背、移位、基本關節活動、整理儀容等實用照護技巧，現場並有翻譯人員提供通譯，確保溝通無障礙。

今年擴大舉辦，服務次數從180次調高至910次，並舉辦7場次團體研習課程，提供新北市有聘僱合法外籍看護移工的家庭使用。

勞工局長許秀能表示，透過1966長照單一窗口，提供民眾各項照護學習資源，同時也讓外籍看護工與雇主彼此間的關係更和諧。只要是新北市轄內經合法聘僱外籍看護工的家庭，皆可透過1966專線申請，費用完全由政府補助。

照護員示範各種照護技巧（新北市政府提供）