台北穆斯林開齋節   「清真販賣機」首度亮相

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）穆斯林齋戒月即將於6月中旬結束，台北市政府持續推動「友善穆斯林」政策，除設置穆斯林祈禱室外，6月17日將在大安森林公園舉辦臺北開齋節暨穆斯林嘉年華，邀請市民趁端午連假一起來「交朋友」。配合本次開齋節活動，將推出首台非穆斯林國家的「清真販賣機」，24小時不打烊。

根據萬事達卡公布資料顯示，2017年穆斯林旅遊人次高達1.31億人次，預估2020年可望成長至1.58億人次，占全球整體旅遊市場的10％，而臺灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地，首度擠進第5名，超越德、澳、美等觀光勝地。

今年台北開齋節將推出非穆斯林首台「清真販賣機」，機台2017年獲得馬來西亞清真認證單位JAKIM及伊斯蘭大學INHART大力支持，販賣商品都需取得清真認證，讓穆斯林信眾能安心選購。而販賣機的開發及製造皆來自台灣，顯示台灣製造的優秀品質。

「清真販賣機」未來將與台北市大專院校合作，設立據點，販賣商品目前預計有清真三明治、漢堡及加入熱水即可變成白米飯使用的「速泡飯」，也將與經濟部食品發展研究所開發推出半自動加熱便當，期待透過推廣企業共同合作，讓台北成為友善穆斯林的城市。

台北市觀光傳播局局長長陳思宇表示，市府持續推動餐飲與旅館業者取得「清真認證」，且於各大夜市推廣張貼「Pork Free」（不含豬肉）及「No-alcoholic」（不含酒精）的表示，由於穆斯林旅客人數逐年增加，許多業者在取得穆斯林友善認證方面表現十分積極。





北市府設置穆斯林祈禱室。（台北市政府提供）

歡迎穆斯林朋友來大安森林公園感受臺北的熱情（台北市政府提供）