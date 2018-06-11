台東國際熱氣球嘉年華　飛上天空讓國際看到台灣之美

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）觀賞台東之美除了開車、騎腳踏車還有步行外，還可以用什麼樣的方式欣賞這美麗的花東縱谷呢？台東縣政府為了把台東鹿野高台與三仙台介紹給國際遊客，自本(6)月初起以「睇見台灣 從台東開始」(Explore Taiwan , Start from Taitung)為宣傳標語，在香港叮叮車上刊登廣告。

根據去(2017)年全年來台人數統計，港澳遊客達153萬多人次，同時，香港每年也有6,000萬人次來自全球各地的觀光旅客，是亞洲觀光旅遊重點城市，因此台東連續第三年在香港街頭以叮叮車宣傳台東之美。

照片由台東縣政府提供

台東縣政府交通及觀光發展處表示，配合即將於6月30日至8月13日開始的熱氣球嘉年華活動，該行銷以熱氣球造型球及夜間璀璨光雕秀作為主軸，讓銅鑼灣、灣仔、天后等地都能看見台東的熱氣球。

台東縣政府交通及觀光發展處還說，台東經全球線上旅遊品牌Booking.com調查，獲選2018年世界10大新興旅遊城市之一。知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）2016年推薦亞洲十大最佳旅遊景點，含有豐富原住民文化及自然美景的台東與日本北海道並列前十名。

照片由台東縣政府提供

另外，世界知名旅遊頻道Travel Channel將台灣國際熱氣球嘉年華入選世界12處驚艷熱氣球節，與世界最大的美國阿布奎基熱氣球節（ABQ）及亞洲最大日本佐賀SAGA International Balloon Fiesta等併列。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，最具特色的光雕晚會，除了三仙台及太麻里結合曙光、大坡池呈現湖光倒影，今(2018)年還新增志航基地、台東大學，要讓戰鬥機及世界八美之首的圖書館，與熱氣球相互輝映。並力邀各國知名造型熱氣球歡聚鹿野高台，如救世基督像、「神偷奶爸」小小兵、「天外奇蹟」熱氣球、全球首度亮相的英國鬥牛犬和台灣觀光大使「喔熊」等總計39顆造型球飛上台東的天空。

照片轉載自台東熱氣球嘉年華臉書