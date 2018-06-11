G7後重掀貿易保護  學者：川普將為全球經濟蒙上陰影

(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 川普才剛離開七大工業國領袖峰會(G7)，就在推特上大肆抨擊北大西洋公約組織(NATO)盟國、歐盟，甚至痛罵加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)「不誠實又軟弱」。此外，川普也拒絕簽署美國原已同意的聯合公報。學者認為，川普的單邊保護主義將為世界貿易蒙上一層陰影。

為準備川金會，川普提早離開G7高峰會。 照片來源：美聯社

六月初，川普以保護國內生產者為由，對歐盟、加拿大等美國盟國的進口鋼鋁產品加徵關稅，衝擊全球經濟信心與自由貿易。而自8日起在加拿大召開的G7峰會又進一步加強了美國與盟友之間的分歧。翌日，杜魯多發表聯合公報，指將共同致力於打擊貿易保護主義，並推動自由和平等的貿易。

為準備川金會，川普提前離開峰會，隨後在推特上連發數則貼文，痛罵杜魯多「不誠實又軟弱」，並指示美方代表不要在聯合公報上簽字。「我們不能再讓朋友，抑或敵人在貿易上佔我們便宜。」川普在貼文上表示，應將美國工人放在第一。此外，川普也指出，北約盟國並未支付與美國對等的金額來維繫聯盟，並要求歐盟增加軍事支出。

川普在推特上表示，應將美國工人放在第一。 照片來源：翻攝自川普推特

川普的作為充分顯示美國又向貿易保護主義更進一步，且很可能冷卻金融市場，並掀起報復式的全球貿易戰。「若緊張狀況持續下去，經濟信心和資本支出將岌岌可危。」摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)指出，此舉恐會在近年來復甦的全球經濟成長蒙上一道陰影。

川普的作為是否會影響11月的期中國會選舉還無從得知，然而，他對盟國一連串的反目成仇旨在拉攏支持其「美國優先」政策的選民。