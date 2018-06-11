瓜果惹禍 美爆發沙門氏菌疫情 60人受害

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國蘿蔓生菜大腸桿菌疫情才造成上百人染病，緊接著又爆出瓜果遭到沙門氏菌感染，美國CDC表示，目前已知60人感染，至少31人住院治療。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）上週五表示，從4月30日到5月28日之間，有60位民眾吃完瓜果（西瓜、香密瓜和哈密瓜）後感到不適，其中31人送醫治療，患者年齡包含嬰幼兒和97歲長者。

經調查這起沙門氏菌感染源頭為印第安納州一間名叫Caito的食品公司，該公司將切好的瓜果配送到美國境內的知名連鎖超市、賣場，包含Costco、Jay C、Kroger、Payless Owen’s、Sprouts、Trader Joe’s、Walgreens、 Walmart、和 Whole Foods，全美約5州受到波及。

目前已知有8州受到波及，包含喬治亞州、伊利諾州、印第安納州、肯塔基州、密西根州、密蘇里州、北卡羅萊納州和俄亥俄州。美CDC仍在調查受汙染的瓜果是否還有配送到其他州或其他商店。

沙門氏菌患者的主要症狀為發燒、腹瀉、嘔吐和腹痛等，對於嬰幼兒和65歲以上老年人來說有致命的風險，易因菌血症引發其他嚴重併發症。