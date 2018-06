AIT新館將落成　美國務院推特祝賀

(臺灣英文新聞/鄧佩儒 綜合報導)美國在臺協會內湖新館明(12)日將舉行落成典禮,美國國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)當地時間週日(10)在推特上發文,表示新館是臺美重要夥伴關係的一個里程碑。

美國在臺協會(American Institute in Taiwan)歷時近10年、花費約2億5千萬美金打造,於九月正式啟用後,除了臺北辦公室大安區現址的人員及設備將搬遷過去外,美國中心(American Center)以及其他分佈各處的美國在臺機構也將遷移至新館。

諾爾特在文中表示,透過美國在臺協會,美國與臺灣共享價值,並且在地區及全球廣泛事務上,皆有密切的合作。

諾爾特提及,新館的落成是一個「里程碑」,且「反應了美臺夥伴關係的重要性。」

週二的落成典禮,除了總統蔡英文及美國在臺協會主席莫健(James Moriarty)將出席之外,華府此次派遣國務院主管教育與文化事務的助卿羅伊斯(Marie Royce)代表川普(Donald Tump)政府來臺。羅伊斯也已於週日抵臺,預計停留至14日。

Congratulations American Institute in Taiwan! Through #AIT, the U.S. and #Taiwan share values and enjoy close cooperation on a wide range of regional and global issues. The dedication of your new facility is a milestone that reflects the importance of the U.S.-Taiwan partnership.