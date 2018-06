(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川金會將在明(12)日登場,美國和北韓,也在進行最後的準備。

美國國務卿龐皮歐,在推特上分享兩張美國和北韓實務人員,在飯店見面的照片。

Substantive and detailed meetings in #Singapore today as Ambassador Kim meets with #DPRK @StateDept pic.twitter.com/V4WwbUk6oO