【影音】川普與李顯龍午餐順便慶生　對12日「川金會」表示樂觀

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）「川金會」即將於明(12)日在新加坡登場。美國總統川普，今(11）日接近中午時前往新加坡總統府（Istana），與新加坡總理李顯龍先進行工作午餐。

美聯社報導，川普在工作午餐展開前和李顯龍熱烈握手，除了對新加坡籌備「川金會」的專業與熱情表示感謝，同時認為明天的峰會將會順利進行，也會是一場相當有趣的會議。

這也是川普總統首次訪問新加坡。新加坡《海峽時報》網站報導，川普約於當地時間上午11時45分離開下榻的香格里拉飯店，驅車前往新加坡總統府，並由超過30輛車的車隊護送。

川普和李顯龍的會談在當地時間12:45左右展開。工作午餐中還順便幫川普提前慶生，6月14日生日的川普，今年將滿72歲。星國外交部長Vivian Balakrishnan也在臉書po出生日蛋糕的畫面(如下圖)。

川普與李顯龍會面後，預料將出席美國駐星大使館人員為他舉辦的接風宴。昨晚東道主李顯龍總理和北韓領導人金正恩，也進行了會晤。



另一方面，美國與北韓兩國的外交官則在新加坡麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店舉行閉門會議，為明天上午登場的川金峰會，做最後溝通與準備。

參加工作午餐的還包括美星雙方其他官員。翻攝李顯龍臉書