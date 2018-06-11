桃園失聯移工人數高   查緝比例失衡遭監察院糾正    

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）監察院6月8日糾正桃園市政府勞動局、桃園市政府警察局及內政部移民署，指出桃園市專勤隊人力配置失衡，51名專勤隊員負責6,228名行蹤不明的外籍移工，導致失聯移工問題益發嚴重，且去年1月黃姓檢舉人向桃園市勞動局檢舉非法外籍移工，勞動局查獲後卻未對檢舉人核發應得獎勵金，也未對容留或媒介非法打工者依法裁罰，實屬缺失。

監察委員高鳳仙在新聞稿中指出，黃姓民眾向桃園市警局中壢分局4次檢舉非法打工均因而查獲，卻只經勞動部核發1次獎勵金5000元，其餘3次桃園市移民署及中壢分局皆未依法向勞動部申請核發獎勵金，其中1次是在監察院對此約詢後，移民署才送件勞動部核發1萬元獎勵金，另外2次迄今未核發。

而桃園市勞動部多次在威均建設公司工地查獲聘僱逃逸移工，卻未對包商工務經理及媒介聘僱者開罰，實屬缺失。

我國外籍移工共有67萬6,142人，而根據勞動部最新公佈的「產業及社福外籍勞工行蹤不明概況」統計表顯示，截至2018年4月底止，行蹤不明的外籍移工人數高達5萬2,317人，且有逐年增加的趨勢，其中桃園市就有6228名外籍移工行蹤不明，但桃園市移民署專勤隊卻僅有51人，只比高雄市多一人，導致失蹤移工問題日益嚴重。

高鳳仙表示，移民署專勤隊人力配置明顯失衡問題，不僅使原工作單位無人力運用或原受看護者無人照顧，非法工作也影響勞動市場秩序及國人就業權益，失聯移工本身也易淪為人口販賣或勞力剝削對象。

報導指出，桃園市勞動局回應，已對非法僱用失聯移工的僱主裁罰30萬元，至於獎勵金未能及時核發乃因檢舉地與查獲地並非同處，認為兩者無關聯性，故無法核發獎勵金。