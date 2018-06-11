(台灣英文新聞/ 李宛諭 綜合外電報導) 川金會即將在新加坡如火如荼展開，正當外界聚焦美韓領袖從互相叫陣，到願意坐下來和談，甚至是兩方下榻的豪華飯店時，有群脫北者內心卻是五味雜陳。

今年二月，美國總統川普於白宮橢圓辦公室接見八名脫北者。他們被視為促進川金會的潤滑劑。近日，四名脫北者接受《華盛頓郵報》採訪時，談及在北韓遭拘禁的過程，以及如何突破重重難關，成功脫北。另外，他們也提醒外界在關注川金會之餘，也能重視北韓的人權議題，同時，更期盼終有一天能返鄉。

脫北者冒險逃離金正恩政權，顛沛流離來到異鄉。鄭光逸（Jung Gwang il）脫北前，曾因間諜罪被捕，並在政治犯監獄中遭到不人道的對待，直到出獄才穿越圖門江，而後抵達南韓。而池成鎬(Ji Seong-ho)曾因火車事故截肢，而必須在脫北期間以拐杖代步。

逃離故鄉後，脫北者紛紛在異地進行社會改革。教授玄仁愛(Hyun In-ae)關注女性主義，「北韓女性甚至不知道自己有權力站出來說法，去改變自己的人生。」池成鎬則成立「北韓人權立即行動聯盟」(Now Action and Unity for Human Rights)，積極籌募資金、推動北韓的民主與自由。

而對於即將登場的川金會，脫北者看法各異。「如果川金會成真，也許我能回到故鄉，並與親朋好友重逢。」李炫徐(Lee Hyeon-seo)表示，峰會或許能削弱金正恩政權。然而，鄭光烈抱持悲觀態度，「我想回家，但我知道只要金正恩還掌握政權，機率就很小。」

李炫秀期待，川金會或許能削弱金正恩政權。（照片來源：維基百科）

「回家」是許多脫北者的夢想。玄仁愛希望能再次站在講台上，教導社會學和女性主義。鄭光烈則經常在中國邊境眺望家鄉，時而喝韓國燒酒，時而玩玩兒時遊戲，以解鄉愁。「我心碎地離開家鄉，每當我看見北韓，就渴望能回家。」鄭光烈說，站在中朝邊境，身在遠處的兄弟也許就能看見自己。

何時才能回家？ 脫北者思索返鄉的可能性