中國卡車司機大罷工　「打倒共產黨！」

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合報導)中國《維權網》透露消息，表示中國卡車司機，由於不滿共產黨未能處理高油價、運費低等問題，而開始進行大規模罷工行動。
根據《維權網》，過高的油價、過低的運費、以及交通警察不公允的開罰行爲，是導致本次罷工的主要原因。目前罷工區域，已遍及山東、江西、上海、湖北、安徽、重慶、貴州、河南等省份。
以下是中國卡車司機對中國政府提出的10點質問：
- 第一問：行駛證是國家辦的15年，為什麼現在變成黃標車，要求報廢，十幾萬至五十幾萬的車一下子變成一萬多了，我們怎麼活？
- 第二問：為什麼運管55T不超限，到交警這裡變成49T了，為什麼不統一？
- 第三問：為什麼有的地點不超限的板車，也要辦超限運輸證？
- 第四問：在查車的時候到底他們是交警還是協警，他們有沒有處罰的權利？他們在執法的時候應不應該先出示執法證件？
- 第五問：收黑錢的是交警還是協警還是冒充的？何時能絕？
- 第六問：為什麼一輛車，會遇到交警與路政兩個部門的處罰？
- 第七問：交警的罰款任務到底是怎麼訂的，這是為了罰款，還是為了治超？何時能出合理的方案。
- 第八問：罰款不開票，開票就扣分，這是在執法還是在搶劫？
- 第九問：車子沒毛病，也能挑出毛病，也能給你製造出毛病，這種雞蛋裡挑骨頭式的執法讓我們怎麼生活？
- 第十問：全國高速為什麼一虧損就漲價，就把費用合理的嫁接到我們頭上，為什麼不自身找原因？路面品質到底怎麼樣，明明修的路面使用年限是10年，為什麼10年內屢屢翻修、補修？這中間的帳為什麼要我們搞運輸的來買單？
- 我們背井離鄉的就為了同一個目標：要生活、要生存！”.
近日國家未能控制石油價格，導致卡車司機罷工的例子，並不少見。例如我們日前曾報導，巴西卡車司機，也因類似原因，進行大規模罷工，使國家運輸系統癱瘓，經濟停擺，最後迫使總統撤換國營石油執行長。詳細内容請參考：巴西罷工勞工勝利！石油公司董事長宣佈請辭
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