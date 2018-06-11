憂中企控制經濟特區   越南爆抗議示威

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）大批越南民眾昨（10）日聚集當地各大城市，手持標語，抗議政府將在15日通過的《經濟特區法草案》，認為此草案對於越南主權、政治、移民管理等產生不良影響甚至威脅， 要求政府退回草案，越南警方出動大批警力，驅散示威人群，並在首都河內（Hanoi）逮捕超過12人。

越南1988年開放外國投資，為提高對外資支援，大幅設立經濟特區，目前共有324個工業區及18個經濟特區。

預計15日通過的《經濟特區法草案》，擬在越南北部沿岸廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）及南部堅江省富國島（Phu Quoc）三區設立經濟特區，給予外商租借土地的期限上調至99年，讓許多民眾認為有圖利外商的嫌疑，特別是鄰國中國，憂心此舉將導致中國移工及投資者大批湧入經濟特區，對國家主權及移民管理造成不良影響

部分民眾透過網路串聯上街抗議，在越南首都河內（Hanoi）、義安（Nghe An）、芽莊（Nha Trang）與胡志明市（Ho Chi Minh City）集結，手持標語「反經濟特區法草案」遊行，河內警方逮捕超過12名抗議民眾。

越南政府希望透過設立經濟特區，吸引更多外商到越南當地投資。越南現行法律規定，外商租借土地年限只有50年，最長不超過70年，《經濟特區法草案》通過後，將上限調高至99年。

多個台灣移工團體與移工朋友10也前往駐台北越南經濟文化辦事處表達抗議，希望越南政府能考慮民情、撤銷《經濟特區法草案》，給予越南民眾應有的尊重。

越南國會表示，將徵求民眾及各界意見進行深入探討，延後批准這項草案的計劃。