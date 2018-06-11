市售飲冰品衛生抽驗 多家知名品牌中招

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局今（11）日公布散裝飲冰品及配料抽驗結果，此波共計抽驗160件（包括112件飲冰品、46件配料及2件茶葉），其中9件飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，包含木瓜牛奶、鮮奶茶和刨冰配料等。

抽驗112件飲冰品(包含飲料、冰品、冰塊)中，檢驗衛生指標菌(生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌)，初抽結果有30件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有9件產品不符規定，其中含有乳成分或乳製品之飲料應符合乳品類衛生標準規定，其標準為每公克(毫升)生菌數5萬以下、大腸桿菌群10以下及大腸桿菌陰性。

複抽結果不合格名單如下：

士林區的MB White Coffee的白咖啡(冰沙)

北投區潮汕傳統豆花的剉冰 (仙草、愛玉、杏仁凍、薏仁)

大同區Honey Juice的木瓜牛奶

大同區童年木瓜牛奶的西瓜牛奶

士林區簡木瓜牛奶的紅蘿蔔汁

信義區迷客夏的鮮奶茶

士林區豪品味冰店的花生綿綿冰

北投區豆花林的原味刨冰(小湯圓、粉圓、薏仁、大豆)

大安區豆花莊的粉圓傳統冰

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。

衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。