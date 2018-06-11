川金會細節有待確認 美朝代表團上午再協商

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 新加坡綜合報導) 據美國白宮發言人Sarah Huckabee Sanders昨日指出，美國駐菲律賓大使金成已於今日上午10點率領團隊繼續與北韓代表團在新加坡麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Millenia Singapore)協商。

據了解，美國與北韓兩國為了能夠達成書面協議仍在做最後的準備，為的是縮小兩國之間的歧見，其中包括無核化的定義，以及就平壤解除核武裝的實質承諾達致協議。此外，為了讓川金會最後能有一份共同的文件，美國與北韓雙方仍致力於在非常有限的時間下縮小歧見，為聲明的文字使用字斟句酌。

美國駐菲律賓大使金成過去曾參與六方會談，這次從菲律賓特別加入川金會的事前談判團隊中。他在今日前已與北韓副外長崔善姬舉行至少六次會談，地點包括板門店及新加坡；兩人過去在六方會談就有交手經驗。

此外，據朝中社報導指出，這次與北韓領導人金正恩一同前往新加坡參加川金會的代表團成員包括：北韓勞動黨中央政治局委員、中央副委員長金英哲，李洙墉；黨中央政治局委員、外交部長李勇浩；黨中央政治局候補委員、人民武力相努光鐵；金正恩胞妹、黨中央政治局候補委員、黨中央第一副部長金與正；副外交部長崔善姬以及黨中央委員會和國務委員會成員。