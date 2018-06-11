〈財經主筆室〉台灣高配息的背後…成長型公司的省思

今年上市櫃股東會已逐漸邁入尾聲，時序逐漸邁向7月，下半年台股除權息行情即將展開，去年上市櫃公司獲利2.2兆元創新高，各家上市櫃公司普遍又採高配息政策，預計今年配發現金股息總額將挑戰1.5兆元，在如今銀行仍處於低利率的時代，上市櫃公司的高配息政策反倒成為投資人注意焦點，今年下半年台股除息行情熱鬧可期！只是高配息後的公司未來發展、對股價後市表現影響層面如何？也應該列為後市關心焦點。

配發現金股息股東人人愛，現金入袋的實感最讓人安心。上市櫃公司去年獲利高達2.2兆元，雖然仍有429家公司出現虧損，約占總體4分之1的公司股利掛零，但卻有多達1241家公司配發股利，據統計，有多達630檔以上的股票現金殖利率在4%以上，只要公司營運穩健，股價表現也相對平穩的股票，投資持有這些股票並參與除息，收益絕對優於存放在金融機構好，相較銀行一年期定存利率僅1%出頭，在存款利率日趨低迷下，透過股票的配息來增加收益者愈來愈多，若是碰到多頭行走勢，既可賺了股息又可賺股票上漲差價，下半年的除息行情市場期待很高。

但Pchome老闆詹宏志日前在一場針對「蝦皮之役」的演講中，有人問道其最後悔做過什麼決策？詹宏志回答「太晚重視資本市場」，過去只要公司有賺錢，就把紅利發給股東，他要建立股東信心，如今回想這並不是一間成長型公司應該做的事，應該把錢都留在公司，讓公司繼續成長，如果他早點重視資本市場，就可以建造像蝦皮那樣的大夢，不讓別人有機可趁。

公司配股政策，大致上不是配股票股利就發現金股息，股票股利就是印股票給股東，將現金留存在公司作為各種營運的所需資金，但相對會造成股本的膨脹，若是公司未來獲利無法相對提升，後續每股獲利就會出現縮水；配現金股息就是將公司的現金適時的回饋給所有股東，沒有股本膨脹問題，就是說這些現金公司目前用不到，也意味著公司目前並沒有增加設備或擴大營運的需求。

近年來上市櫃公司現金股息配發比重逐年升高，主計處統計，2017年上市櫃公司股利發放1兆3002億元，較2012年及2016年分別增加44.9%及7.5%，2017年的股利發方式中，現金股息1兆2417億元，比重占95.5%，比較2011年的85.1%，增加幅度逾10%以上，相較股票股利僅585億元，占股利比重縮減至僅4.5%，為歷年的最低紀錄，今年現金股息發放總額更高達1.5兆元。詹宏志的一番話意味著什麼？也許值得許多目前還在成長階段的上市櫃公司深入探討，沒有成長性的公司未來獲利令人憂心，台股投資人對下半年除息行情也許可以有期待，但高股息後各公司未來發展也許不同，也應該多予以嚴加審視，投資才能立於不敗之地。