美國務院助卿、AIT主席抵臺　將出席AIT新館落成

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）包括美國國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）以及美國在臺協會主席莫健在內的數位美國官員皆已在上週末及今（11）日陸續抵臺，準備參加明早的美國在臺協會內湖新館落成典禮。

美國國務院主管教育及文化助卿羅伊斯於上周日（10）抵臺，將代表美國政府出席美國在臺協會（American Institute in Taiwan）內湖新館的落成典禮。

雖然日前傳出川普（Donald Trump）總統的國家安全顧問波頓（John Bolton）可能來臺，不過據《路透社》報導，波頓將參與川金會，他和川普總統出席於加拿大舉辦的G7高峰會後，便前往新加坡。

美國在臺協會自2009年動土至今，花費將近2億5千萬美金建造，協會處長梅建華（Kin Moy）日前表示，新館將是「美臺友誼的具體象徵」，不過新館真正啟用日預計是今年九月。

根據外交部，羅伊斯此行是今年3月就任現職後首度訪問臺灣，將在臺停留至14日。

羅伊斯為美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）的妻子，對教育、文化與女性創業等議題有長期深入的了解與實務經驗，此次訪臺將拜會臺灣政府官員及相關部會，就臺美關係、兩國教育文化交流，以及創業環境等議題交換意見。

此外，美國在臺協會主席莫健（James Moriarty）一行三人也於週一上午抵達臺灣，預計停留至16日。

美國在臺協會處長梅健華（左起）與主席莫健，以及副總統陳建仁（照片來源：中央社提供）

此行是莫健自2016年10月接任主席職位後第四度訪臺，期間將拜會臺灣政府高層及相關部會，就臺美各項議題交換意見，並與數位政治界和商界資深人士會面，包含高雄和臺南的產業代表。

最後，美國聯邦眾議院國會臺灣連線（Taiwan Caucus）的共同主席哈博（Gregg Harper）也率團於周日抵臺，一行三人將在臺停留至12日，期間接受外交部長吳釗燮款宴，就臺美安全、經貿合作，以及兩岸情勢等議題與臺灣官員交換意見。

美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）（照片來源：Wikicommons）