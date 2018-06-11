桃園14000移工投票辦拳賽   吸引40好手參加

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2018年泰拳被聯合國教科文組織列為無形文化遺產， 不僅是泰國籍移工平時的休閒活動之一，更是泰國文化的象徵。 桃園市昨（10）日於中壢區中正公園桐花廣場舉辦「桃園國際泰拳大賽」，共有40位選手參賽， 其中20位為泰國籍選手、4位女性選手，賽事尾聲由移工拳王阿朋與泰拳教父李智仁的特別賽做為壓軸表演。

根據統計，桃園市約有11萬名外籍移工，其中泰國籍移工高達近2萬人，桃園市政府2017年開始推動「東南亞移工參與式預算計劃」，外籍移工有機會以投票方式選擇自己喜歡的活動，參與踴躍，總計投了1萬4,000多票，票選結果第一名是泰拳、第二名排球籃球聯賽、第三名則是室內足球賽。

比賽吸引來自各地的移工朋友及新住民前往觀看，氣氛熱烈。活動現場也設置許多特色攤位，讓民眾體驗外籍移工豐富多元的文化。

桃園市長鄭文燦表示，市府持續推動許多友善且多元的外籍移工政策，滿足外籍移工在台生活、運動、休閒等各方面需求，希望他們能夠真正融入桃園，成為桃園市的一份子。

市府未來也將積極舉辦包括免費健康檢查、伊斯蘭教的開齋節、東南亞電影節、小型文化交流、優良外籍勞工選拔、才藝及體育競賽等活動，成為新住民及移工在異鄉的家。

比賽吸引來自各地的移工朋友及新住民前往觀看，氣氛熱烈（桃園市政府提供）

比賽吸引來自各地的移工朋友及新住民前往觀看，氣氛熱烈（桃園市政府提供）

比賽吸引來自各地的移工朋友及新住民前往觀看，氣氛熱烈（桃園市政府提供）

比賽吸引來自各地的移工朋友及新住民前往觀看，氣氛熱烈（桃園市政府提供）