(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)萬衆矚目的川金會,將在明(12)日登場。對此,北韓官方報紙《勞動新聞》在今日頭版中,明確提到「非核化」(비핵화)三個字。而美方人員也陸續入星,進行最後事務討論。

北韓官方報紙《勞動新聞》在今日頭版中,介紹金正恩在10日上午,達成中國籍專機,從平壤國際機場出發。另外,報導還介紹,川金會必將回應國際社會期待,締造全新的美朝(北韓)關係、讓朝鮮半島達到永久和平、並實現朝鮮半島非核化(조선반도비핵화)。

北韓《勞動新聞》2018年6月11日頭版。標題為「我黨、國、軍最高領袖金正恩同志,為與美利堅合衆國總統,進行歷史性第一次高峰會,已從平壤出發」(翻攝自《勞動新聞》網路版)

另外,美國國務院在推特上表示,國務卿龐皮歐等人,已抵達新加坡,為川金會進行最後準備。

.@POTUS and @SecPompeo have arrived for the #SingaporeSummit. pic.twitter.com/BYMkV4cZKu