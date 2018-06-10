主辦「川金會」代價6億元　李顯龍：符合星國利益

川金會12日將在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行，新加坡總理李顯龍(左方藍襯衫者)，10日特別視察位於市中心區F1維修大樓的媒體中心。中央社

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）北韓領導人金正恩與美國總統川普，今(10）日先後抵達新加坡，準備在12日進行歷史性會晤。

新加坡總理李顯龍今（10)日表示，主辦美國總統川普和北韓領袖金正恩的歷史性峰會，代價約2000萬美元（約新台幣6億元），這是星國對國際和平行動的貢獻，「深切符合我方利益」。



英文《海峽時報》報導，李顯龍今天視察位於新加坡市中心F1維修大樓的「川金會」媒體中心時，對新加坡媒體表示：「這是我們願意支付的代價。」他還說，維安費用約占上述金額的一半。

這次峰會，估計吸引世界各地超過2500名媒體記者到新加坡採訪。在視察媒體中心前，李顯龍也到聖淘沙Kidz City主題樂園視察駐紮在當地的陸軍部隊，以及內政部指揮站。



12日登場的川金會，是美國和北韓在位領導人首度會面。李顯龍稱，這場峰會有可能為朝鮮半島開啟新的發展道路。



他說：「對我方而言，這場會議的舉行很重要。它替新的發展方向做準備，這個發展將有益於區域的安全和穩定。」



李顯龍還說，尋找合適的川金會地點並不容易。因為這個地點必須滿足會談雙方的要求，還必須在政治上和外交上都能令雙方接受，並取得雙方同意。



「因此，當兩邊向我們洽詢主辦會議時，我們無法說不。…我們得加快行動，…我們可以做得不錯。」新加坡是少數和美國及北韓都有外交關係的國家，雙方在兩周前才跟新加坡確認要舉行峰會，籌備時間非常短。



李顯龍又說，川金會能為新加坡加分，「這可替我們作宣傳。我們被選為會議地點，並非我們主動要求，而是被洽詢並接受。這說明了新加坡和美國與北韓的良好關係，以及我們在國際社會的地位。」

李顯龍10日在臉書上貼出與金正恩會面的簡短影片畫面：

北韓領導人金正恩10日下午提前飛抵新加坡，在民眾及媒體圍觀守候下，車頭插有北韓國旗的車隊，抵達下榻的瑞吉酒店。中央社