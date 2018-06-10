女護理師勇敢揭發　啟能中心4院生遭性侵事件

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）花蓮一名吳姓護理師，任職某身心障礙機構不到一年，就在今年4月底發現院內張姓行政組長，疑似長期性女院生，憤而蒐集證據向警方報案，但吳姓護理師離職後還被院方稱是「挾怨報復」。

《自由》報導，警方日前完成4名被害人偵訊筆錄，(5月)21日已將張姓涉嫌人依刑法加重強制性交、利用權勢性交罪、性騷擾防治法移送花蓮地方檢察署偵辦。

去(2017)年7月到職花蓮縣一家私立啟能發展中心的吳姓護理師，今（2018）年4月30日陪伴院生洗澡時，意外從2名女學員口中發現，她們疑似長期遭到張姓組長性騷擾，懷疑還有多名學員受害。

事後她秘密調查並徵求2名院生同意，錄下口述受害過程，在5月2日送交警方。花蓮縣警察局婦幼隊接獲通報後，依規定通知社工人員及專家證人協助，隔日完成2名被害人偵訊筆錄，8日指派8名性侵專責小組成員，前往該中心針對院內學生逐一清查。

婦幼隊長劉金元說，配合社工清查2名被害人及多名證人到案後，發現性侵事件是發生在102年至105年間，共有4名受害人，年齡約20、30歲左右。張姓涉嫌人已於通報後停職。

《自由》引述啟能發展中心主管說，真的不知道有這樣的狀況，應該是離職員工挾怨報復。既然都在司法程序，將尊重並等待調查結果，行政組長人很好，都很用心照顧院生，現在就是調查當中，實在不知道說什麼，未來將會統一對外說明。

花蓮縣政府社會處長陳玟祺表示，接獲通報後，已要求將張男停職並進行調查，2名受害者先安置到其他機構收容，除給予心理諮商，也會請社工及律師協助司法流程，一切依照法令行政程序處理。

中央社報導，揭發此惡行的吳姓護理師說，耗了12小時，受害女院生終於勇敢說出一切，當下吳姓護理師落淚了。吳姓護理師說：「總算有正義的力量來支持我，讓我覺得做這件事（舉發）是對了」。



今年38歲的吳姓護理師說，當她知道院生受到欺負時，為了不讓這些星星們受委屈、沒尊嚴，她決定告發此事，但院生心生恐懼，「前面我已幫她們努力了，可是做口供時她們不願意出來」，她們被恐嚇會被趕出去，「為了吃、為了住，不願意挺身而出」。



吳姓護理師說，好不容易透過婦幼隊一起安撫她們，「從早上8時熬到晚上10時，才成功做出筆錄」，她們總算有勇氣願意講出受到的傷害，總算不害怕，「她們很勇敢」。當她們勇敢說出一切時，「我忍不住喜極而泣」，「不枉費她們相信我」。