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新北3000菲律賓移工路跑慶國慶   菲樂團嗨翻全場  

活動吸引超過3000位菲律賓朋友共襄盛舉，主辦單位更邀請菲律賓知名藝人NEGI及當紅女藝人BELA PADILLA為活動帶來精彩演出。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/06/10 17:22

（新北市政府提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）6月12日是菲律賓國慶日，對在台的菲律賓移工是個別具意義的節日。新北市勞工局今（10）日與馬尼拉經濟文化辦事處在新北市大台北都會公園舉辦「菲律賓120年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」，吸引超過3000位菲律賓朋友共襄盛舉，許多人身穿菲律賓特色服飾參加，主辦單位更邀請菲律賓知名藝人NEGI及當紅女藝人BELA PADILLA為活動帶來精彩演出。

根據統計，新北市有將近10萬名外籍移工朋友，其中1萬3241位來自菲律賓，加上1510位新住民朋友，為新北市的社會穩定與經濟發展貢獻良多。

今日路跑活動吸引超過3000位菲律賓移工朋友參加，上午8點30分鳴槍，分為3公里及5公里，沿著大台北都會公園開跑。主辦單位除了邀請菲律賓知名搞笑藝人NEGI及當紅女藝人BELA PADILLA特別蒞臨現場帶來精彩的演出，讓現場聽眾們全數沾染歡樂氣息以外，還有來自菲律賓樂團及舞蹈團熱力四射的表演，更有新北市勞工局同仁上台獻唱，為活動現場增添色彩。

新北市長朱立倫表示，擔任桃園市長時便相當感謝菲律賓移工朋友的貢獻，就任新北市長後，積極參與每場菲律賓文化活動，感謝菲律賓移工朋友對新北市的付出。

菲律賓駐臺代表ANGELITO T.BANAYO致詞時也感謝新北市舉辦活動，能讓菲律賓朋友在假日同歡慶祝菲律賓國慶。

活動吸引超過3000位菲律賓朋友共襄盛舉（新北市政府提供）
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