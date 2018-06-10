台南多元文化電影體驗   新住民揪團GO

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署與行政院雲嘉南聯合服務中心在5月27日在台南樹谷園區一同辦理「THE GREATEST SHOW大娛樂家-多元文化體驗活動」，邀請新住民親子參加，活動入場券設計新穎，有異國美食甜點供品嘗，還能體驗平板電腦。移民署希望藉由音樂劇電影「大娛樂家」，達到新住民親子共學，寓教於樂的目的。

活動現場邀請敏惠醫專設置衛教宣導攤位，指導新住民朋友製作環保手提袋，為保護環境盡一份力，許多民眾也表示參加活動居然還能學做環保袋，真的很有意義。

本次活動的入場券總有分別為韓國、多明尼加、義大利、日本、泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、越南、緬甸等10種外國娃娃圖型，具有文化融合一家親的特殊意義，500張精美入場券被民眾索取一空。

因應政府的「新住民寬頻上網計劃」政策， 保障新住民數位學習人權，中華電信團隊提供含4G網路的700臺平板電腦供新住民免費借用，讓新住民也能透過電腦吸收最新資訊。

一位來自越南的新住民童氏容表示，大娛樂家這部電影描述的心情轉折就像我自己的心路歷程，也是許多新住民朋友的寫照，我們不想被貼標籤，努力爭取認同，並學習將挫折轉換成養份，直到現在仍時常提醒自己莫忘初衷，希望社會也能夠給新住民更多接納與肯定。

移民署大隊長謝文忠表示，相信每個人都能以自己的力量讓社會更美好，謝謝新住民對家庭和各產業的貢獻，讓臺灣注入了更多新希望！





活動入場券設計新穎，有異國美食甜點供品嘗，還能體驗平板電腦。移民署希望藉由音樂劇電影「大娛樂家」，達到新住民親子共學，寓教於樂的目的（移民署提供）

活動入場券設計新穎，有異國美食甜點供品嘗，還能體驗平板電腦。移民署希望藉由音樂劇電影「大娛樂家」，達到新住民親子共學，寓教於樂的目的（移民署提供）