【亞青田徑賽戰報】楊睿萱女子400跨欄奪銀　破U18全國紀錄

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）年僅15歲的楊睿萱，是今年中華亞青田徑代表隊年紀最小的選手，今(10)日她在日本岐阜舉行的亞洲青年田徑錦標賽女子400公尺跨欄決賽中，飆出58秒89摘銀，並打破U18全國紀錄。



楊睿萱在今年亞青田徑錦標賽大放異彩。根據中央社報導，她先在2天前的女子400公尺鍍銅，轉戰400跨欄再添1銀，她嘟著嘴說：「如果是金牌那就更好了。」



今天楊睿萱起跑就落後3名地主選手，她在最後200公尺發動攻勢，到最後一個欄架時一度竄上第一，不過第8道的吉田佳純在最後衝刺逆轉奪金，楊睿萱以0.46秒之差拿下銀牌。



稍早已在女子400公尺拿下銅牌的楊睿萱，雖然本屆亞青包辦兩面獎牌，不過賽後她仍對最後一個欄架的表現很不滿意，她說：「這個我很難忘得了。」



其實這次比賽前，教練林進福沒給楊睿萱任何壓力，只要她順順跑，目標是突破她在去年全國運動會締造的60秒14。結果她不但順利達標、奪牌，還把周雅淳在1996年所締造的59秒87的U18女子400公尺跨欄全國紀錄，送入歷史，改寫了高懸22年的歷史障礙。



台灣田徑女將林曉慧（右）9日在女子100公尺跨欄，跑出生涯最佳13秒61，也打破台灣U20全國紀錄，摘下銅牌。中央社

而在昨(9)日的賽事方面。困擾大半年的右腳跟腱傷勢，阻擋不了林曉慧參賽的決心，昨她在女子100公尺跨欄，跑出生涯最佳的13秒61，並打破台灣U20全國紀錄，為中華隊再添1銅。



9日是中華隊在2018亞洲青年田徑錦標賽第3天，靠著男子110公尺跨欄盧浩華摘下1金，男子400公尺接力隊奪銀，加上林曉慧與女子撐竿跳吳家如各添1銅，單日進帳1金、1銀、2銅，累積共拿下3金、3銀、4銅。



雖然帶著傷勢，讓林曉慧訓練走走停停，不過她強調，在協會聘請的物理治療師幫忙協助下，讓她仍能上場比賽。今天她在最後一個欄架才被對手超越，13秒61仍打破由鄭唐秀在2年前全國中等學校運動會，所締造的13秒70全國U20女子100公尺跨欄紀錄。



中央社引述第一次參加亞青的林曉慧說，就算締造了U20紀錄與個人最佳，也成功拿到銅牌，還是有些小遺憾，因為難免會想，「如果沒有傷勢的情況下，應該可以更好。」



上半年度比賽一場接一場，讓林曉慧無法好好養傷，等賽事告一段落後，她希望先把傷勢處理好，未來才有繼續挑戰自己極限的本錢。

女子撐竿跳決賽9日登場，台灣女將吳家如以3公尺60拿下銅牌，連續兩屆亞青賽摘銅。中央社