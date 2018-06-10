逾13萬外籍看護工沒放過假   勞動部籲雇主守約

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）移工團體與多位外籍家庭看護工今（10）日聚集勞動部前表達訴求，要求每7天就連續休假24小時，並希望勞動部善盡監督之責，讓雇主遵守契約規定。

中央社報導，根據勞動部調查，全台24萬名外籍家庭看護工中，約有6成看護工沒有放過假，也就是說每2位看護工中，就有1位看護工連喘息的時間都沒有，必須持續照顧被看護者。

桃園市家庭看護工職業工會與多位外籍家庭看護工今（10）日到勞動部前陳情，希望看護工每週能有一天休假，並且是連續24小時的休假，雇主不得以任何理由要求看護工額外加班。

來自印尼的Yeosin表示，她來台三年，雖然聘僱契約上明確記載每週應給予看護工24小時的連續休假，但她的第一任雇主從來沒有讓她休假過，而她現在雖然每週有1天休假，雇主仍然要求她在出門前或是回家後工作，讓她無法好好休息。

桃園市家庭看護工職業工會理事黃姿華表示，由於缺乏勞動法令政策與相關配套措施，許多外籍看護工沒有足夠的休息時間，適當喘息，這不僅影響移工的身心，且對看護品質也造成影響。本次的訴求不在於要勞動部「法外開恩」，而是希望勞動部能監督雇主並落實契約要求，也希望勞動部能盡快落實喘息服務，讓外籍看護工休假時，雇主能找到替代人力。

外籍家庭看護工要求雇主落實契約中24小時連續休假的規定（中央社）