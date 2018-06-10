旺宏總經理盧志遠勉台大學弟妹　勇於冒險量才適性

台大10日舉行畢業典禮，旺宏電子總經理盧志遠（前）致詞時，勉勵台大學弟妹畢業生，要勇於冒險嘗試。中央社

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）旺宏電子總經理盧志遠今(10)日勉勵台大畢業生要勇於冒險嘗試，就算屢敗屢戰也是儲備能量。而每個人的興趣、期望、才能都不同，量才適性可能是最合宜的作法。



台灣大學今天舉行106學年度畢業典禮，由代理校長郭大維主持，今天典禮也邀請台大校友、旺宏電子總經理盧志遠致詞，勉勵畢業生。

典禮以「終身學習 多元創意 國際合作」為規劃主軸，期許畢業生成為具破格思考與創造力、能因應未來的新時代領導和中堅人才。

中央社引述台大代理校長郭大維表示，現在台灣的高教出了問題，台大深信大學自治的重要，會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任。



畢業46年的盧志遠勉勵學弟妹，無論要深造或進職場、甚至創業，都應該在合理範圍下選擇最頂尖、最心動的挑戰去嘗試冒險，因為年輕氣盛、體力充沛就是當下最大本錢，而失敗是成功之母，即使一試未成、屢敗屢戰，也是累積教訓、儲備能量。



他也建議，多嘗試投身志工，培養未知的潛能與興趣，若終日只在自己專長的小圈子中，如何有機會認識各界學術或社會菁英份子。他自己就是因為參與志工的機會，而自學初等會計、小本經營、領導及協調，增加很多閱歷。



由於現在不少大學生以創業為目標，盧志遠表示，創業非常艱苦且壓力極鉅，千萬不要因為職場上有老闆監管的壓力，就想逃避而去創業。因為投資人的壓力與負擔，比上班族的老闆更沉重百倍，一定要有極高熱忱，且有臥薪嚐膽的決心與毅力，創業過程可能傷痕累累，成功機率非常低。



盧志遠指出，每個人的興趣、期望、才能都不同，沒有公式可以適合所有人，「量才適性」可能是最合宜的作法。做好自我度量，發掘自己真正的興趣與喜好，知曉自己的個性，明白自己最重視的價值觀。即使是別人眼中的平凡人物，卻是自己摯愛親人心中的不平凡夥伴，也是很好且正直有愛的人生。

台灣大學10日舉行畢業典禮，代理校長郭大維（前）帶領師長們準備進入會場。中央社