【圖噁慎入】使用鋼鐵吸管有風險？　聽聽網友怎麼說

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）環保署8日公告「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，明(2019)年7月1日起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類業者不得提供塑膠吸管。

目前市面上已有玻璃吸管或是不鏽鋼吸管販售，不過根據《自由》報導，有網友在PTT八卦版提到，一位家裡開鐵工廠的朋友宣稱自己「絕對不用鐵吸管」，並列出使用鐵吸管或是不鏽鋼吸管可能會遇到的問題。他指出，

因為大家不知道這些不鏽鋼吸管是用哪些材料，也不知道切削液和研磨液這些物質，在吸管裡面有沒有洗乾淨；另外，吸管表面還要打磨，把邊緣磨平與表面拋光，才會出現如鏡面般光澤，但是 「內部無法拋光」。裡面容易有看不見的溝痕，容易累積細菌。

另一名網友近日也在PTT發文表示，自己3年來天天用不鏽鋼吸管，某日吸管突然堵塞，結果清出厚厚的咖啡垢，畫面令人作嘔。下圖只是該網友所po照片的其中一張。

上圖翻攝自批踢踢實業坊 (https://bit.ly/2JtNGHK)

這名網友說，

其實每天都有洗不銹鋼吸管，只是因為當初買的時候沒附鐵刷，所以裡面一直沒特別清理 至於味道，其實聞起來就像很苦澀的咖啡渣而已，味道並不噁心，導致一直沒發現囧 以上...剛剛發生的，真的太震驚了，我覺得我之後會選擇買透明的環保吸管...QAQ

網友紛紛留言回應說：

沒有附吸管刷就自己買啊，喝水就算了，咖啡會卡垢不是常識 一般都會附刷子說，我也是咖啡愛好者，每次喝完每次刷 環保吸管就是個智障發明 不鏽鋼也會生鏽好嗎 不行直接喝嗎??為毛要用吸管? 鋼或玻璃吸管，它們的製造過程反而對環境的污染更大 明明有可分解的塑膠可以用不用，愛用假掰的玻璃不鏽鋼 不用吸管最環保

《聯合》報導，有人建議，不用吸管直接喝飲料或用強化玻璃吸管就好了，「外面可以看到裡面，至少知道乾不乾淨」。不過也有人說玻璃吸管「買一打摔破一打」。另也有網友提出矽膠吸管、紙吸管和竹吸管等其他替代品的建議。

小編上網查詢國內外賣的玻璃吸管或是不鏽鋼吸管，發現有些產品真的附有一根細長的刷子(如下圖)。所以結論是，將來若真的採用環保吸管，還要記得刷吸管哪?!

台灣販售的玻璃吸管(翻攝www.qc-tw.com)

國外販售的不銹鋼吸管(翻攝amazon.com)