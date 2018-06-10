女王慶祝92歲壽辰   新成員梅根超吸睛

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）英國女王伊麗莎白二世6月9日在白金漢宮（Buckingham Palace）慶祝92歲官方壽辰，並舉行盛大的皇家閱兵典禮(Trooping The Colour)，英國王室成員齊聚，新加入的王室成員梅根馬克爾與丈夫哈利王子一同出席。女王身穿一襲水藍色套裝，搭乘馬車，前往皇家騎兵衛隊(Horse Guard Parade)觀看閱兵，之後與王室成員在白金漢宮陽台向民眾致意。

本次皇家閱兵典禮（Trooping The Colour），共超過1,400位士兵，200匹馬及400位軍樂隊的音樂家參加，這是英國王室每年最重要的活動之一。

沿襲260年的傳統，英國君主每年慶祝2次生日，官方將君主生日慶典選定在每年6月份的第二個禮拜六，因為英國6月份的天氣相對暖和，君主也能在風和日麗天氣下親自進行皇家軍隊的閱兵儀式。女王伊麗莎白二世的真正生日在4月21日。

女王的丈夫菲利普親王於去年退休，並沒有參加本次皇家閱兵典禮，今（10）日也是他97歲生日。

查爾斯親王妻子卡蜜拉與凱特王妃昨日都穿上淡藍色套裝出席，而薩塞克斯公爵夫人梅根則身穿淡粉色削肩洋裝，氣質高雅，在陽台上向民眾揮手致意。

皇室推特（Royal Family）也貼出女王伊麗莎白二世1947年陪伴父親喬治六世參加閱兵典禮的照片，照片中女王一襲軍裝端坐馬上，氣宇軒昂。

（截圖自皇室推特）

女王伊麗莎白二世（翻攝自皇室推特）

新婚的哈利王子與梅根馬克爾一同出席（美聯社）